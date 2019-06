Ungebremst

Deutsche Städte stehen unter dem Druck, die Atmosphäre ihrer Innenstädte zu verbessern. Wie soll also die künftige Fortbewegung in den verstopften Ballungsgebieten aussehen? Das Verkehrsministerium stellt Elektro-Tretroller als neue Mobilitätslösung vor. In den Köpfen vieler Bürger scheint die öffentlich sehr aufgeblasene Debatte den modifizierten Cityroller aber in ein kleines mobiles Ungeheuer verwandelt zu haben, das „Transformers“-Style als gefährliches Spielzeug für Erwachsene auf unsere Straßen losgelassen wird.

Aber ist nicht alles, was einen feinstaub- und stickoxidemittierenden Benziner oder Diesel in der Stadt ersetzt, ein lobenswerter Fortschritt für unsere nachhaltige urbane Mobilität? In anderen Städten der Welt wie Los Angeles, Wien und Paris sind die Scooter längst Teil des Stadtbildes. Sie sind so erfolgreich, weil sie sich nicht an der Zerstörung unseres Planeten beteiligen, abgasfrei und einfach eine weniger sperrige und weniger spießige Alternative zum Pedelec sind. Der coolere jüngere Bruder sozusagen. Ohne nerviges, hochdrehendes Motorengeräusch, summend und umweltfreundlich kommen wir Studis ohne Schwitzen bequem auch über längere Entfernungen zur Vorlesung. Ich sitze in der Bahn und frage in die Runde, was meine Mitreisenden von der Debatte halten. „Das eigentliche Problem ist doch der Zustand der städtischen Fahrradwege“, meint ein älterer Herr. „Alles, was Menschen davon abhält, für zehn Kilometer ins Auto zu steigen, muss man unterstützen.“

Natürlich wird es bei der Neueinführung von innovativen Technologien immer auch Schwierigkeiten geben. Doch die Probleme, die das Auto verursacht, sind einfach zu groß, um die Augen vor potenziellen Alternativen zu verschließen. Neue Lösungsansätze müssen ausprobiert werden. Ich sage: Gebt den Scootern eine Chance. Die haben sie verdient.