Big Brother und Robo-Richter

Pornos geschaut? Musik zu laut? Rechnung nicht bezahlt? Erwischt! Chinas KI-Überwachungssystem wurde bereits mit jeder möglichen Dystopie verglichen. Auch Estland automatisiert den Staatsapparat

In Deutschland sind wir an Prüfungen der Kreditwürdigkeit gewohnt. Die Schufa berechnet den Gesamtscore einer Person und gibt diese Informationen an Banken weiter.

Mit dem Sozialkreditsystem hebt China diese Prüfung auf das nächste Level. Die Regierung verfolgt nicht nur Finanztransaktionen, sondern auch soziales Verhalten. Nach Angaben einer Studie der Freien Universität Berlin aus dem Jahr 2018 will die chinesische Regierung Bürger und Unternehmen ab 2020 zu Aufrichtigkeit und Vertrauenswürdigkeit erziehen – in allen Belangen.

Momentan finden staatliche und private Projekte in mehr als 40 Pilotstädten statt, in denen das Verhalten besonders aufrichtiger oder unaufrichtiger Bürger veröffentlicht wird. In der Praxis unterscheiden sich aber die Projekte, denn nicht alle basieren auf künstlicher Intelligenz (KI): In einigen Städten beobachten sogenannte Informationssammler das Verhalten der Chinesen.

Andere Projekte wie Sesame Credit überwachen alles von finanziellen Transaktionen bis hin zu Shopping und Dating. Das System sammelt Daten aus allen verfügbaren Quellen, wie beispielsweise aus sozialen Netzwerken oder Ausweisen und anderen amtlichen Unterlagen.

Wessen Punktestand zu niedrig ist, kann zum Beispiel keine Zugtickets mehr kaufen und muss höhere Steuern zahlen. Sozial engagierte Bürger oder Blutspender dagegen erhalten leichtere Zugänge zu Krediten und haben bessere Jobchancen.

Der Gefahr, in einem Überwachungsstaat zu leben, steht das Potenzial der KI gegenüber. Estland etwa nimmt seit Sowjetzeiten eine Vorreiterrolle darin ein, Daten über die Bevölkerung zu erheben. Das kleine Land im Baltikum verwendet KI – nicht zur Perfektionierung eines Überwachungsstaates, sondern um den öffentlichen Sektor zu entschlanken, die Bürger zu entlasten und im Haushalt zu sparen. Im ersten Jahr hat die automatisierte Verteilung von Agrarsubventionen bereits 665 000 Euro eingespart. Auch bei der Jobsuche führt der Einsatz von KI zu höheren Erfolgsquoten. Dem Magazin Wired zufolge befindet sich aktuell ein Projekt in Planung, in dem Richter durch KI ersetzt werden sollen. Die Computerprogramme würden unter Berücksichtigung hochgeladener Daten über kleinere Verfahren entscheiden. Sollte eine Partei in Berufung gehen, würde der Fall an einen menschlichen Richter überwiesen werden. Das Projekt diene vor allem dazu, Richter zu entlasten, damit diese mehr Zeit in aufwendigere Verfahren investieren können. Zudem erhoffe sich die Regierung eine objektivere Entscheidungsfindung.

Inwiefern die KI objektiv arbeiten kann, ist jedoch umstritten, da sich auch in Algorithmen Vorurteile manifestieren können. Um dem entgegenzuwirken, könnte man den Maschinen eine positive Diskriminierung mancher sozialer oder ethnischer Gruppen einprogrammieren. Jedoch müsste hierbei nicht nur entschieden werden, wann jemand zu einer solchen Gruppe gehört, sondern auch, in welchem Umfang diese bevorzugt werden sollte. Was ist moralisch annehmbar, was nicht? Die Frage ist kontrovers und politisch aufgeladen.

Weiterhin können die Algorithmen die Daten nicht selbstständig überprüfen. Die Entscheidungen der KI-Richter sind daher von der Datenqualität abhängig. Es braucht also immer einen Menschen, der die Daten aufwändig kontrolliert.

Ein weiteres Problem der KI sei ihr rechtlicher Status, so Marten Kaevats, Digitalberater der estnischen Regierung. Wer kommt dafür auf, wenn die KI einen Fehler macht? Zahlt der Programmierer? Der Nutzer? Die Regierung? Oder ist die KI als juristische Person für sich selbst verantwortlich? Dass diese Fragen bis heute nicht geklärt sind, liegt an der Tiefe des Machine Learning. Denn meistens können die Programmierer selbst nicht genau nachvollziehen, wie und warum die KI ihre Entscheidung getroffen hat.

China und Estland liefern Beispiele dafür, wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz zur Unterstützung von Regierungsarbeit umgesetzt werden kann. Während es China um die absolute Kontrolle seiner Bürger geht, strebt Estland den digitalen Staat zur Effizienzsteigerung an.

Ihre jüngsten Großprojekte befinden sich noch in Planung. Sie beweisen jedoch schon jetzt, dass gesellschaftliche sowie ethisch-moralische Fragen beim Einsatz von KI eine große Rolle spielen.

Von Eduard Ebert und Mona Rouhandeh